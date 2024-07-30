Водитель получит 500 тысяч за травму паха

На Ямале работодатель заплатит за травму6 которую сотрудник получил на рабочем месте. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился сотрудник ООО «Ситэк-Транс».