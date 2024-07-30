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РИА Новый день

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Водитель получит 500 тысяч за травму паха

Водитель получит 500 тысяч за травму паха

На Ямале работодатель заплатит за травму6 которую сотрудник получил на рабочем месте. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился сотрудник ООО «Ситэк-Транс».

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