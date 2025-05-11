Челябинец оголился на камеру домофона. Видео

Жители дома на улице Братьев Кашириных столкнулись с шокирующим происшествием. Поздней ночью неизвестный мужчина, преодолев ограждение закрытого двора, начал вести себя крайне вызывающе: он оголился, после чего стал нажимать кнопки домофонов в случайные квартиры.