Челябинец оголился на камеру домофона. Видео

Жители дома на улице Братьев Кашириных столкнулись с шокирующим происшествием. Поздней ночью неизвестный мужчина, преодолев ограждение закрытого двора, начал вести себя крайне вызывающе: он оголился, после чего стал нажимать кнопки домофонов в случайные квартиры.
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