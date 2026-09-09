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Биолог Сафонов объяснил, как отличить съедобный гриб от бледной поганки

Биолог Сафонов объяснил, как отличить съедобный гриб от бледной поганки

В сентябре в Московской области наступает период сбора грибов. Но всегда остается опасность перепутать съедобные экземпляры с ядовитыми.

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