Артур Парфенчиков выступил за сохранение охотничьих избушек (видео)

Глава Карелии Артур Парфенчиков на экологическом совете четко обозначил свою позицию: рыбацкие и охотничьи избушки сносить нельзя! В наших северных условиях они часто становятся настоящим спасением для людей.
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