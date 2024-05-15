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РИА Новости: в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности

РИА Новости: в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности

В Татарстане все службы находятся в повышенной готовности на случай возникновения любых угроз.Соответствующую информацию во вторник, 15 мая, сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

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