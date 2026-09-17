Участнику СВО удалили опухоль с помощью нового хирургического робота

Участнику специальной военной операции Сергею Самойлову удалили опухоль в области малого таза с помощью нового хирургического робота.
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