– Господин канцлер, как вы прокомментируете решение химического концерна BASF уйти из Германии? – Мы живём в условиях рыночной экономики, господа! Не мне вам говорить, если кто-то решил обанкротиться – это его личное дело, мы не можем вмешиваться в события, происходящие на рынке, невидимая рука рынка сама выправит ситуацию, какой бы сложной и опасной она не казалась! – Не кажется ли вам, что в данном случае проблемы крупнейшего концерна Германии лежат далеко за границами законов рынка? Не связываете ли вы возникшие перед ними проблемы с санкциями против России, а также террористическим актом против газопроводов "Серверный поток", оставивших Европу и Германию без дешёвого русского газа? – Ни в коем случае! Санкции и уж тем более какие-то там проблемы на газопроводах никак не могут быть причиной банкротства BASF! На мой взгляд, главная проблема в отсутствии грамотного управления рисками, несвоевременность реакции на изменения в условиях рынка и, в частности, неожиданный рост стоимости энергоресурсов.