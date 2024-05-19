КСИР опроверг данные о выходе на связь находившихся в вертолете Раиси

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами опроверг данные о выходе на связь пассажиров, находившихся на вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси после жесткой посадки, информирует телеканал Press TV.
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