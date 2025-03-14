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НХЛ прогнозирует, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в игре против «Коламбуса»

НХЛ прогнозирует, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в игре против «Коламбуса»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила новый прогноз по дате, в которую российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате.

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