НХЛ прогнозирует, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в игре против «Коламбуса»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила новый прогноз по дате, в которую российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате.
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