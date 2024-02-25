Уверенность в себе и позитивные эмоции: в Крыму увеличилось число моржей-любителей

Экстрим для тела и души Какие чувства вызывают у вас экстремалы, которые в разгар зимы, пусть даже крымской, с энтузиазмом плещутся в море? Мурашки по всему телу, восхищение их неординарным увлечением, усмешку? Между тем с каждым годом любителей зимнего плавания в Крыму и Севастополе становится всё больше.