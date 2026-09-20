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«Ман Сити» и «Сандерленд» забили 8+ голов в очном матче впервые с 1953 года

«Манчестер Сити» дома обыграл «Сандерленд» в 5-м туре АПЛ (5:3). Команды впервые за 73 года забили в очном матче 8+ голов.

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