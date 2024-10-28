Вы можете сказать, что работая на хозяина бизнеса, на иностранную компанию вы работаете на благо страны? Есть такое чувство, что сегодня власть живёт своими интересами, народ своими и часто наши интересы не совпадают.
Время СССР - это когда мы для страны, страна для нас, а теперь каждый сам по себе.
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Педя, когда в тебе говно кончится, в шлюхе пиндосской?
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1 час.
Александр Дубков
СССР страна производителей,Россия страна торгашей,барыг
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41 мин.
М
Мария
Верно. Но, как ни крути, советская система была более прогрессивной, более социально направленной. В этом смысле мы откатились назад, а не вперёд. Народ провели в 1991г. на мякине. Не ведали, что творили, поддерживая Ельцина и его шайку. Это же надо было, собирались 100-тыс. митингами и орали: "Ельцин! Ельцин!"...Стыд вспомнить. Лично я полностью разочарована в демократии. Выборы - это способ обмана народа. Вот выбрали Зеленского несчастные хохлы. И что? Зато демократично.
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12 мин.
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