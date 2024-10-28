Время СССР - это когда мы для страны, страна для нас, а теперь каждый сам по себе.

М

Мария

Верно. Но, как ни крути, советская система была более прогрессивной, более социально направленной. В этом смысле мы откатились назад, а не вперёд. Народ провели в 1991г. на мякине. Не ведали, что творили, поддерживая Ельцина и его шайку. Это же надо было, собирались 100-тыс. митингами и орали: "Ельцин! Ельцин!"...Стыд вспомнить. Лично я полностью разочарована в демократии. Выборы - это способ обмана народа. Вот выбрали Зеленского несчастные хохлы. И что? Зато демократично.