БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 354 подписчика

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Свежие комментарии

  • Мария
    Верно. Но, как ни крути, советская система была более прогрессивной, более социально направленной. В этом смысле мы о...Время СССР - это ...
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    Ну хохлы дают Генацидят свой народЛидер украинского...
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    СССР страна производителей,Россия страна торгашей,барыгВремя СССР - это ...

Время СССР - это когда мы для страны, страна для нас, а теперь каждый сам по себе.

Время СССР - это когда мы для страны, страна для нас, а теперь каждый сам по себе.

Вы можете сказать, что работая на хозяина бизнеса, на иностранную компанию вы работаете на благо страны? Есть такое чувство, что сегодня власть живёт своими интересами, народ своими и часто наши интересы не совпадают.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Педя, когда в тебе говно  кончится, в шлюхе пиндосской?
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1 час.
Александр Дубков
СССР страна производителей,Россия страна торгашей,барыг
Ответить
41 мин.
М
Мария
Верно. Но, как ни крути, советская система была более прогрессивной, более социально направленной. В этом смысле мы откатились назад, а не вперёд. Народ провели в 1991г. на мякине. Не ведали, что творили, поддерживая Ельцина и его шайку. Это же надо было, собирались 100-тыс. митингами и орали: &quot;Ельцин! Ельцин!&quot;...Стыд вспомнить. Лично я полностью разочарована в демократии. Выборы - это способ обмана народа. Вот выбрали Зеленского несчастные хохлы. И что? Зато демократично.
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12 мин.

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