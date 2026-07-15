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Очереди на АЗС более чем в 10 регионах РФ заметно сократились

Очереди на АЗС более чем в 10 регионах РФ заметно сократились

В России начала постепенно стабилизироваться ситуация с обеспечением автомобильным топливом после периода повышенного спроса, роста очередей на автозаправочных станциях и введения временных ограничений в ряде регионов.

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