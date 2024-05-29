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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Налоги для граждан вырастут до 22%, для бизнеса — до 25% и не только

Ну что, наконец мы дождались точных параметров предстоящей налоговой реформы. Полагаем, что это уже именно тот вариант, который будет в ближайшее время принят, потому что он внесен Минфином на обсуждение в Парламент и, как сказано в пояснениях, опирается на рекомендации Госдумы.

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