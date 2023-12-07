ЛДПР предлагает маркировать детские видеоигры, в которых можно тратить деньги

ЛДПР предлагает ввести маркировку детских видеоигр, содержащих возможность внутриигровых покупок. Письмо с инициативой фракция направила к главе Минцифры Максуту Шадаеву, его копия имеется в распоряжении "Газеты.
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