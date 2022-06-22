Закон и Порядок

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В США готовятся управлять российской нефтью, чтобы снизить инфляцию

В США готовятся управлять российской нефтью, чтобы снизить инфляцию

Вашингтон, в отличие от Европы, проводит откровенно двуличную санкционную политику, заявляя и принимая ограничения, которые «задним числом» или позднее видоизменяются таким образом, чтобы нивелировать негативное воздействие на экономику США.

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