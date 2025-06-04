Лихорадка Ку и листериоз: необычных болезней в России стало больше

По некоторым нозологиям заболеваемость населения превысила показатели прошлых лет. Это отмечено для впервые выявленного бруцеллеза, туляремии, лихорадки Ку, лихорадки Западного Нила, завозным случаям лихорадки денге, листериозу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии