В МВД РФ перечислили данные, которые нельзя сообщать незнакомцам

Незнакомым людям категорически запрещается передавать по телефону коды, пришедшие в СМС, реквизиты банковских карт, логины и пароли от личных кабинетов, а также выполнять их инструкции по установке приложений для удаленного доступа или переходить по отправленным ими ссылкам.