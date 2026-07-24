Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 429 подписчиков

В МВД РФ перечислили данные, которые нельзя сообщать незнакомцам

В МВД РФ перечислили данные, которые нельзя сообщать незнакомцам

Незнакомым людям категорически запрещается передавать по телефону коды, пришедшие в СМС, реквизиты банковских карт, логины и пароли от личных кабинетов, а также выполнять их инструкции по установке приложений для удаленного доступа или переходить по отправленным ими ссылкам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии