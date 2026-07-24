В МВД РФ перечислили данные, которые нельзя сообщать незнакомцам

Незнакомым людям категорически запрещается передавать по телефону коды, пришедшие в СМС, реквизиты банковских карт, логины и пароли от личных кабинетов, а также выполнять их инструкции по установке приложений для удаленного доступа или переходить по отправленным ими ссылкам.
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