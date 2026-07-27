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Зачем машинам колёса закрывали юбкой, и почему так больше никто не делает

Зачем машинам колёса закрывали юбкой, и почему так больше никто не делает

Машина с юбкой./ Фото: classicandsportscar.com Самые интересные автомобили создавались в первой половине прошлого века, когда инженеры вовсю экспериментировали, а производители не привязывались так сильно к маркетингу.

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