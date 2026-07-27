Зачем машинам колёса закрывали юбкой, и почему так больше никто не делает

Машина с юбкой./ Фото: classicandsportscar.com Самые интересные автомобили создавались в первой половине прошлого века, когда инженеры вовсю экспериментировали, а производители не привязывались так сильно к маркетингу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии