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FT: Запад обсуждает использование НАТО для развертывания сил на Украине

FT: Запад обсуждает использование НАТО для развертывания сил на Украине

Коалиция западных союзников Киева на переговорах под руководством Парижа и Лондона по теме отправки военных на Украину обсуждает вариант использования структур НАТО для помощи в развертывании сил, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, проинформированных о соответствующих планах.

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