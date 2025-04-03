FT: Запад обсуждает использование НАТО для развертывания сил на Украине

Коалиция западных союзников Киева на переговорах под руководством Парижа и Лондона по теме отправки военных на Украину обсуждает вариант использования структур НАТО для помощи в развертывании сил, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, проинформированных о соответствующих планах.