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ИИ изменит боевые возможности танков

ИИ изменит боевые возможности танков

В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ).

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