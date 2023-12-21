Сотрудники транспортной полиции и представители Общественного совета в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили воспитанников приюта в Калининграде с наступающим Новым годом

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» транспортные полицейские Янтарного края и члены Общественного совета при ведомстве организовали благотворительное мероприятие в Социальном приюте для детей и подростков в городе Калининграде.
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