Лучше не становится, а будет ещё хуже. DDR4 дорожает быстрее DDR5, дефицит памяти может затянуться до 2028 года, по прогнозу Barclays и Citibank

Контрактные цены на DDR4 за три месяца выросли на 24% Глобальный рынок оперативной памяти сталкивается с усиливающимся дефицитом, на фоне которого DDR4 дорожает быстрее более современной DDR5.
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