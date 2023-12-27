Минпромторг РФ опубликовал условия действия моратория на утильсбор 2023 - он коснётся машин, оформленных до 21 декабря 2023 года

Минпромторг РФ опубликовал условия моратория на сбор утилизации в 2023 году — он коснется автомобилей, зарегистрированных до 21 декабря 2023 года.
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