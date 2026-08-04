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Samsung готовит необычное обновление камер Galaxy S27 Ultra — объективы доработают методом струйной печати

Samsung готовит необычное обновление камер Galaxy S27 Ultra — объективы доработают методом струйной печати

При помощи струйной печати будут наносить специальное покрытие, которое заменит антибликовые пленкиSamsung может улучшить камеры Galaxy S27 Ultra относительно Galaxy S26 Ultra не только за счет новых сенсоров и алгоритмов обработки изображений, но и за счет необычной технологии производства объективов.

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