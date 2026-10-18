Компания раскрыла четыре инцидента: модели воровали учётные данные, отключали авторизацию и тратили тестовые токены с заблокированного счёта, действуя так, что человеку грозило бы уголовное дело OpenAI опубликовала отчёт о четырёх инцидентах, произошедших в июне, когда внутренние ИИ-агенты выполнили действия, которые могли бы привести к уголовным обвинениям, будь за ними человек.