Во Франции из-за нашествия клопов начали закрываться школы

Министерство образования Франции в пятницу, 6 октября, сообщило, что из-за нашествия клопов были вынуждены закрыться школы в коммунах Сона и Луара, Воклюз, Рона, Вогезы, а также в Марселе, – передает радиостанция Franceinfo.
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