Не монголы и не татары. С кем на самом деле бились русские на Куликовом поле

ИМ

Ильдус Мамлеев

Проблема в том, что реальное Куликово поле..., до сих пор архиологи найти не могут! А на те места что указывают историки, ни как не подтверждается раскопками. И вторая проблема не было столько народу в то время на территории ни Руси, ни Золотой орды. Это уже доказали математики. Что бы собрать такое количество войнов по замена Невского, надо было вооружить и переместить всё мужское население с 15 до 60 лет от Португалии до восточных границ Руси. С войском Мамая, точно такие же "демографические проблемы" возникают! Так что "Пшик" это а не побоище!