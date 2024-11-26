Ответ на этот вопрос кажется более чем очевидным — с монголо-татарами. На самом деле это собирательный термин, возникший относительно недавно.
Не монголы и не татары. С кем на самом деле бились русские на Куликовом поле
Комментарии
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СМ
Санек Монин
И один ГО государство.
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4 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Проблема в том, что реальное Куликово поле..., до сих пор архиологи найти не могут! А на те места что указывают историки, ни как не подтверждается раскопками. И вторая проблема не было столько народу в то время на территории ни Руси, ни Золотой орды. Это уже доказали математики. Что бы собрать такое количество войнов по замена Невского, надо было вооружить и переместить всё мужское население с 15 до 60 лет от Португалии до восточных границ Руси. С войском Мамая, точно такие же "демографические проблемы" возникают! Так что "Пшик" это а не побоище!
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4 час.
Дмитрий Гурин
Определили место еще в 90-х. Куркинский район Тульской области. Ездили мои друзья студенты-историки на раскопки т.к. работали у нас в Ростовской области по Таннаису и имели опыт. Территориально есть различия но уж очень много достаточно четких захоронений на небольшой территории и к тому-же разных по составу предметов в одном мечи, наконечники копий и части бронзовых остатков брони в других только скелеты с частями одежды без всяких металлических предметов, ну и довольно много сломанных клинков. Съездите если будет возможность.
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3 час.
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