Конкурс на создание арт-объектов стартовал в Приангарье

Иркутская область дала старт конкурсу арт-объектов под названием “Музей под открытым небом”. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, принять участие в нем могут молодые художники в возрасте от 18 до 35 лет.
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