В Петербурге высадят именные деревья в память о морских пехотинцах и десантниках, погибших в СВО

На сегодняшний день на «Аллее Памяти» высажено 378 деревьев В субботу, 26 апреля, в 14:00 в «Сквере Памяти» на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Амурской состоится высадка именных деревьев в память о морских пехотинцах и гвардейцах-десантниках, погибших в ходе Специальной военной операции.