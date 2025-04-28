В Симферопольском районе в ДТП один человек погиб и трое пострадали

В ДТП вблизи села Дубки один человек погиб и трое пострадали Вчера ночью водитель «ЗАЗ Шанс», обгоняя машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ситроеном», который затем ударил «Фольксваген Тигуан».