В Симферопольском районе в ДТП один человек погиб и трое пострадали

В ДТП вблизи села Дубки один человек погиб и трое пострадали Вчера ночью водитель «ЗАЗ Шанс», обгоняя машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ситроеном», который затем ударил «Фольксваген Тигуан».
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