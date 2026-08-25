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US Open. Микст. Андреева и Рублев сыграют с Эррани и Вавассори, Соболенко и Джокович – с Синяковой и Паттеном,

Мирра Андреева и Андрей Рублев в первом круге смешанного разряда US Open встретятся с действующими чемпионами Сарой Эррани и Андреа Вавассори.

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