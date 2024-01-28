В противостояние губернатора штата Техас с Белым домом вмешался популярный телеведущий Такер Карлсон

Такер Карлсон в своем популярном канале выставил интервью с мятежным губернатором Техаса. Грег Эбботт заявил, что переподчинение Национальной гвардии президенту США Джо Байдену станет полной катастрофой на фоне напряженности в отношениях между Белым домом и штатом.