В противостояние губернатора штата Техас с Белым домом вмешался популярный телеведущий Такер Карлсон

Такер Карлсон в своем популярном канале выставил интервью с мятежным губернатором Техаса. Грег Эбботт заявил, что переподчинение Национальной гвардии президенту США Джо Байдену станет полной катастрофой на фоне напряженности в отношениях между Белым домом и штатом.
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