У россиян вырастут шансы получить ипотеку в банке

С 1 марта Центробанк РФ снизит надбавки к коэффициентам риска, установленные для банков при выдаче кредитов на первичном рынке заемщикам, имеющим для первого взноса 20 -30% от стоимости квартиры и отдающим на выплаты по всем кредитам менее 70% ежемесячного дохода.
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