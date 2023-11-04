«Каролина» отправила Пономарева в фарм-клуб «Аризоны». Форвард восстановился после травмы колена

21-летний форвард восстановился после травмы колена, полученной в тренировочном лагере. Так как у «Харрикейнс» в этом сезоне нет своего фарм-клуба в АХЛ («Чикаго Вулвс» стали независимой командой), россиянин отправлен в «Тусон» на правах аренды.