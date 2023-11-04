«Каролина» отправила Пономарева в фарм-клуб «Аризоны». Форвард восстановился после травмы колена

21-летний форвард восстановился после травмы колена, полученной в тренировочном лагере. Так как у «Харрикейнс» в этом сезоне нет своего фарм-клуба в АХЛ («Чикаго Вулвс» стали независимой командой), россиянин отправлен в «Тусон» на правах аренды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы
- 8-й «Золотой мяч» Месси, Рубиалес отстранен на 3 года, труп под стадионом «Наполи», Киммих дисквалифицирован, АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» и другие новости
- Д’Анджело Расселл поставил сверху с сопротивлением Паоло Банкеро
Свежие комментарии