У самолета с россиянами на борту отказал двигатель

Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту города Кайсери (Турция). По данным telegram-канала SHOT, лайнер авиакомпании Corendon Airlines, который следовал из Уфы в Анталию, был вынужден изменить маршрут из-за отказа двигателя.