Politico: 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза – это для Украины «ничто»

50 миллиардов евро помощи от Евросоюза – это «ничто» для Украины. По крайнее мере, данную сумму считает недостаточной глава бюджетного комитета парламента ЕС Йохан ван Овертвельдт – консерватор из Бельгии.
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