Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Politico: 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза – это для Украины «ничто»

Politico: 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза – это для Украины «ничто»

50 миллиардов евро помощи от Евросоюза – это «ничто» для Украины. По крайнее мере, данную сумму считает недостаточной глава бюджетного комитета парламента ЕС Йохан ван Овертвельдт – консерватор из Бельгии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх