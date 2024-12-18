РИА Новости/Максим Богодвид Национальный банк поднял курс доллара к гривне до исторического максимума, следует из данных, опубликованных на официальном сайте регулятора.
Курс гривны продолжает обновлять исторический минимум
Комментарии
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лл
лина любимцева
А СКОЛЬКО РУБЛЕЙ СТОИТ ОДНА УКРАИНСКАЯ ГРИВНА?!!... Про себя лучше расскажите, ПОЗОРНИКИ!!....И сколько рублей стоит 1 денежная единица самой отсталой страны в Мире?... Опустили рубль НИЖЕ КАНАЛИЗАЦИИ... Рубль из ямы выгребной!! Рассказывают они тут!!
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