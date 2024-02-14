Тайны сновидений: почему умершие снятся живыми?

Привет, дорогой читатель! Когда-нибудь тебя будили посреди ночи загадочные сновидения, в которых появлялись ушедшие из жизни близкие? Значили ли они что-то или были просто игрой подсознания? Давай погрузимся в этот загадочный мир снов и попытаемся разобраться, почему порой нам снятся умершие, будто бы они были живым.