Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кедми о том, кто победит в ядерной войне — Россия или США

Кедми о том, кто победит в ядерной войне — Россия или США

Ветеран израильских спецслужб, политолог, военный аналитик Яков Кедми проанализировав ядерные доктрины, состояние стратегических сил России и США, сделал предположения о том, кто из них может победить в возможной ядерной схватке, которую лучше всего нужно постараться не допустить.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Он же еврей и нашим и вашим.......!
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2 час.
ВС
Владимир Сергеев
Победим, если первые вдарим. По шахтам, складам и генералитету.
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2 час.
Николай Юдин
не крякнул ещё вражина, нахрен никому не нужна его аналитика,
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56 мин.

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