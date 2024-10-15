Кедми о том, кто победит в ядерной войне — Россия или США

Ветеран израильских спецслужб, политолог, военный аналитик Яков Кедми проанализировав ядерные доктрины, состояние стратегических сил России и США, сделал предположения о том, кто из них может победить в возможной ядерной схватке, которую лучше всего нужно постараться не допустить.
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