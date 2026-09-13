17 жителей Зауралья потеряли деньги в интернет-магазине техники

Семнадцать жителей Зауралья потеряли деньги, заказывая электронику через интернет-магазин «PROstore&PROtechno».
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