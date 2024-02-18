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В Москве мужчина погиб во время «тихого пожара»

В Москве мужчина погиб во время «тихого пожара»

В Москве на улице Карамзина в результате «Тихого пожара» скончался мужчина. По информации, полученной от жителя на улице Карамзина, который позвонил в службу 112, стены жилого дома были необычайно горячими, хотя огня или дыма не было замечено.

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