В Москве мужчина погиб во время «тихого пожара»

В Москве на улице Карамзина в результате «Тихого пожара» скончался мужчина. По информации, полученной от жителя на улице Карамзина, который позвонил в службу 112, стены жилого дома были необычайно горячими, хотя огня или дыма не было замечено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии