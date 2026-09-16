Западные СМИ своим «ж‑ж-ж» напоминают улей, в который залез Винни Пух. Причина — встреча первых министров Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, которые встретились в Кардиффе для исторической миссии — выхода из состава Соединенного Королевства Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Британский ресурс The Guardian растерянно процитировал участников встречи: «Время Вестминстера подходит к концу».
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