В обозримом будущем территориальный раскол Великобритании вряд ли состоится

Западные СМИ своим «ж‑ж-ж» напоминают улей, в который залез Винни Пух. Причина — встреча первых министров Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, которые встретились в Кардиффе для исторической миссии — выхода из состава Соединенного Королевства Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Британский ресурс The Guardian растерянно процитировал участников встречи: «Время Вестминстера подходит к концу».