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Наследник Овечкина, нестареющий ветеран, охранник для Демидова. В НХЛ случился контрактный бум!

Наследник Овечкина, нестареющий ветеран, охранник для Демидова. В НХЛ случился контрактный бум!

Клубы торопились заключать новые соглашения.15 сентября стал последним днем старого коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков.

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