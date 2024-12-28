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Москвичи тратят на новогодние подарки до 10 тыс. рублей: что выбирают чаще?

Москвичи тратят на новогодние подарки до 10 тыс. рублей: что выбирают чаще?

Более половины москвичей выделяют от 1 до 3 тыс. рублей на новогодние подарки. Среди предпочтений — елочные игрушки и уходовая косметика, а наименее популярны сладости и парфюмерия.

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