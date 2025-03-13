Началась весенняя распродажа Steam со скидками на тысячи игр Как и было обещан...

Началась весенняя распродажа Steam со скидками на тысячи игрКак и было обещано, 13 марта в 20:00 по московскому времени сервис цифровой дистрибуции Steam от компании Valve настигла первая крупная сезонная распродажа 2025 года — весенняя.
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