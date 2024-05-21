Мосбиржа хочет создать индикатор торговой активности инсайдеров

Московская биржа обсуждает с Банком России создание индикатора торговой активности инсайдеров. На первом этапе речь пойдет о публичном раскрытии консолидированной обезличенной информации о сделках инсайдеров-физлиц самой биржи, пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирину Грекову.