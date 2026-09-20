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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о неудачном старте «Трактора»: «Если бы тренер был русским, его бы уже уволили. Так как это иностранец, у него еще будет время»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о результатах «Трактора» на старте сезона КХЛ. Челябинский клуб под руководством американского специалиста Скотта Гордона потерпел пять поражений в шести матчах.

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