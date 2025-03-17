Сколько успел украсть Зеленский? Одна только заначка - миллиард долларов

АндрейБорков

Неужели жиденок Зеленский не допетривает, что живым он ни кому не нужен? Живой Зеленский это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА и для америкосв, включая мистера Трампа, и для англосаксов и даже для немчуры. Укропитеки же похоже писиют с Зеленского кипятком, очень даже может быть, что во всех их проеб...х и неудачах, помимо россиян(кацапов, москалей) виноват и Зеленский тоже. Так, что может так случится, что Зеленский внезапно, или не очень внезапно, околеет, то бишь примет смерть лютую, жуткую. А честно нахапанные миллионы и даже миллиарды грывен и баксов с евприками в КРАЙ ВЕЧНОЙ ОХОТЫ не заберешь! Так, что пусть потешится клоун, не долго ему осталось.