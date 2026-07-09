Жительница района Северный отмечена наградой на федеральном форуме

В Москве завершился масштабный форум «День семьи, любви и верности», организованный Комиссией Общественной палаты РФ по вопросам семьи, «Союзом семей России» и «Объединением многодетных семей города Москвы».
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